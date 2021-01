Anche a Catanzaro un premio di poesia dedicato al sommo poeta

Il 2021 è l’anno di Dante Alighieri e la Città di Catanzaro farà la sua parte per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta.

La Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro, rappresentata anche dalla stimata preside in quiescenza Teresa Rizzo, organizza “La II edizione del premio di poesia”.

Il concorso è indirizzato a tutti senza limiti di età e dà la possibilità ai partecipanti di far conoscere le proprie opere e dare voce al proprio afflato emotivo per valorizzare la poesia come veicolo di trasmissione di pensieri, sentimenti e emozioni. La scadenza di presentazione delle opere è domenica 31 Gennaio 2021.

Per maggiori informazioni è sufficiente visualizzare il bando sul sito facebook “Comitato Dante Catanzaro” oppure scrivere a ladante.comitatocz@libero.it.

La manifestazione è promossa in sinergia con l’Istituto comprensivo “Patari-Rodari” di Catanzaro, la libreria “Punto e a capo” e “Lucisano, sapori della tradizione”.

Anche in tempi di clausura obbligatoria, la poesia si conferma strumento privilegiato per dispiegare resilienza in chi scrive e in chi legge.