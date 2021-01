In un libro le suggestioni e la storia dell’antico borgo di San Floro

San Floro inizia il nuovo anno all’insegna della cultura e lo fa alla riscoperta di quella che fu la storia dell’antico borgo. Il lavoro – come fa sapere una nota stampa – è di Salvatore Guerrieri, docente di lettere in pensione, giornalista pubblicista ed autore di commedie già conosciuto dal grande pubblico per diverse pubblicazioni, quali: Borgia – Storia di un paese di Calabria (Carello Editrice, 1992); A Sud di Catanzaro (Antares Vincenzo Ursini Editore, 1994); L’Arciconfraternita del SS. Rosario di Borgia (Vincenzo Ursini Editore, 1996); Concetta Lombardo, una santità mediterranea (Vincenzo Ursini Editore, 1996); Borgia e circondario (Ursini Edizioni, 2007); La banda musicale nella storia di Girifalco (2011); Borgia (Edizioni Nuova Prhomos, 2015).

“San Floro” rappresenta un altro tassello che si aggiunge a questa bellissima cornice. Un impegno attento e costante che risale il corso del tempo e riproduce fatti ed eventi passati, dove nulla viene lasciato al caso ma tutto rientra in un progetto ben preciso. In questo senso, il libro non è un romanzo, né una raccolta di racconti, ma una ricerca storico-antropologica definita e ben dettagliata svolta attraverso ricerche archivistiche da una parte e, sul campo, dall’altra.

Fondamentale la collaborazione del sindaco Meta, il quale ha coadiuvato nell’ultimo periodo l’attività di ricerca e ha finanziato la pubblicazione destinando una parte della sua indennità, ben consapevole dell’importanza dell’opera.

In particolare, il primo cittadino, afferma: “Avevo il dovere morale di aiutare il professore nella conclusione dell’ambizioso progetto. Esso rappresenta il lascito che l’attuale Amministrazione vuole regalare alle generazioni presenti e future. Solamente favorendo la memoria storica è possibile sviluppare un senso d’identità collettiva: una formazione culturale in grado di accrescere il senso di cittadinanza legato al luogo di appartenenza.”