Rainbow Free Day: CalabriaSona protagonista al grande spettacolo degli indipendenti

CalabriaSona e ItalySona saranno tra i protagonisti di “Rainbow Free Day”, l’iniziativa online che, dal 15 al 30 gennaio, metterà al centro il mondo della produzione artistica indipendente con circa cinquecento adesioni fra i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte. Ogni giorno sulla piattaforma www.rainbowfreeday.com e sui social collegati, un ricco palinsesto di eventi e di iniziative che, tra musica e cultura a 360 gradi, coniugando le diverse forme d’arte come i colori dell’arcobaleno, intende porre l’attenzione sul bisogno di ripartenza e di interazione in un ampio settore particolarmente penalizzato dall’emergenza covid.

La Calabria sarà ben rappresentata grazie al contributo di Giuseppe Marasco, CEO di Calabriasona e Italysona e coordinatore di It–Folk, tra i promotori dell’iniziativa all’interno del comitato organizzativo, e che presenterà, per l’occasione, diverse attività anche nella programmazione ufficiale dell’evento.

Il 20 gennaio, alle 21.30, il cantautore Fabio Curto, vincitore di Musicultura 2020, sarà ospite in diretta di Roberta Giallo, per “i-live di Rainbow”

Il 22 gennaio, dalle 15, saranno presentati i festival e gli artisti di CalabriaSona e ItalySona in diretta sulle pagine di #rainbowfreeday, con l’anteprima del nuovo brano dei RAGAINERBA, la presentazione del nuovo lavoro discografico di Francesco Loccisano e l’esperienza della Calabria Orchestra con ospite Checco Pallone.

Il 26 gennaio, alle 21, sempre Loccisano sarà ospite di Red Ronnie nel suo programma settimanale per presentare, insieme a Marcello De Carolis, il nuovo album “Venti” prodotto per l’appunto da CalabriaSona/Italysona. Nello stesso giorno ci sarà anche una grande iniziativa dedicata alla world-folk music in Italia in collaborazione con IT-FOLK. Coordinati da Giuseppe Marasco, si susseguiranno diversi momenti tra musica e dibattito sul panorama italiano e le prospettive internazionali: collegamenti alle ore 15, alle 18 e, in conclusione, alle 21 con un grande live virtuale con artisti da tutta Italia. Per CalabriaSona e Italysona parteciperanno Ciccio Nucera, Paolo Sofia, Parafonè, Francesco Loccisano, Nando Brusco, Antonio Grosso, Massimo Ferrante, Checco Pallone.

Inoltre su meidigital.it – distributore musicale digitale inserito nella rete CalabriaSona – sarà possibile pubblicare i propri brani musicali su tutte le piattaforme digitali gratuitamente dal 15 al 30 gennaio. Tutte le attività e le promozioni speciali sul catalogo in vendita sono consultabili su www.calabriasona.com e sui social del circuito. Rainbow Free Day annovera l’adesione di Siae che, insieme a Rai Radio Live e alle piattaforme Optimagazine e Dice e Futura, ha partecipato entusiasticamente al progetto. Madrina della manifestazione sarà Tosca, padrini le figurine degli Skiantos con l’omaggio a Freak Antoni, ospite Roby Facchinetti, guest international Sophie Auster.

“Rainbow FreeDay – commenta Marasco – è una iniziativa a cui abbiamo dato il nostro contributo e che, alla sua prima edizione, ha fin da subito suscitato un grande interesse tra tutti gli operatori del settore. Uno straordinario contenitore pensato per dare voce e visibilità alle produzioni indipendenti che animano la musica e lo spettacolo in Italia e nel mondo, nell’auspicio che dall’incontro e dal confronto tra voci diverse possano nascere idee e collaborazioni per la crescita del territorio. CalabriaSona, in questo percorso, sta lavorando da mesi con realtà importanti a livello nazionale ed è riuscita a conquistare stima e credibilità ponendo le basi per un indotto positivo, anche in termini di immagine, per la nostra regione”.