Il docente catanzarese Lepera autore di un’opera scolastica Zanichelli: plauso della Consolidal

L’associazione Consolidal Catanzaro, presieduta dall’architetto Teresa Gualtieri e rappresentata dall’avvocato Antonio Nania in qualità di vicepresidente nazionale e l’avvocato Luigi Bulotta in qualità di segretario, esprime le proprie vivissime congratulazioni al giovane socio Massimiliano Lepera, professore di latino, greco e italiano presso il Liceo Classico Pasquale Galluppi di Catanzaro, per il raggiungimento di un nuovo importante traguardo, dopo diversi anni di impegno sociale e culturale nella propria città.

Lepera ha infatti recentemente pubblicato una voluminosa opera scolastica con la Casa Editrice Zanichelli di Bologna: un marchio prestigioso a livello nazionale che fornisce immenso lustro e orgoglio sia all’autore che alla città. Il libro, indirizzato ai Licei Classici di tutta Italia, già disponibile sul sito della casa editrice e presto distribuito in tutte le scuole, è un versionario bilingue, di latino e greco, corredato da versioni con esercizi, grammatica, approfondimenti di letteratura, lingua e stile, aneddoti e tanto altro, atti a fornire gli strumenti idonei agli alunni dei Licei per intraprendere con nuovo entusiasmo gli studi delle lingue classiche, preparandosi nel contempo per l’esame di stato, attraverso numerose simulazioni e approfondimenti ad hoc.

Lepera dunque, con questa opera, corona il suo impegno e la sua professione, dopo una lunga scia di pubblicazioni e successi sia a livello professionale sia letterario sia musicale.