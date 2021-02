Taverna, Regione Calabria approva finanziamento per il progetto Borgo delle Arti

Con un punteggio di 42,84, il Comune di Taverna ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento un milione e 425mila euro per il progetto denominato “Borgo delle arti”.

La misura regionale è prevista dalla Programmazione regionale unitaria per valorizzare attrattive turistiche e culturali dei piccoli paesi.” Abbiamo proposto un’idea progettuale poco improvvisata che tende a valorizzare servizi già efficienti e ruolo delle associazioni“, ha asserito il primo cittadino tavernese Sebastiano Tarantino, precisando che ” c’è in agenda idea di digitalizzare complesso museale per corroborare binomio Taverna- Mattia Preti”.



Non si limitano alle sole concessioni dall’alto gli amministratori della cosa pubblica tavernese.