Spirlì: la mia imitazione fatta da Crozza? Divertente. E’ satira intelligente

“Mi piace molto Crozza, lo seguo e mi diverto moltissimo”. Così il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato l’imitazione che di lui fa Crozza nel suo spettacolo.

“A me – ha aggiunto – la satira piace tutta ed io vengo da un passato e spero in un futuro sul palcoscenico. Così come ho sempre amato il dramma borghese, la commedia, la tragedia, ritengo che la satira, quando intelligente e fatta con grande sapere, sia una cosa molto importante”.