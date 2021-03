Al Parco della Biodiversità la performance artistica di Ljdia Musso sulla donna e contro la violenza sulle donne

Si terrà domenica 7 febbraio al Parco della Biodiversità mediterranea alle 12:30 la performance artistica “Rompere il silenzio” di Ljdia Musso. Alla vigilia della festa della donna, una performance sulla donna e contro la violenza sulle donne.

Una performance che pone in dialogo parole, immagini e suoni e in cui il corpo dell’artista diviene medium ricoprendosi di testi e immagini riprodotti a mano su gli indumenti indossati. Tra i testi un ruolo centrale la raccolta di Tomaso Binga “Ti scrivo solo di domenica”.

Accompagna la performance la musica di alcune delle figure femminili più importanti nella storia del jazz: Dorothy Donegan, Nina Simone, Billie Holiday, Aretha Franklin, Carmen McRae.

Tale performance vuole essere un’occasione per rivendicare per la donna ma anche per la corporeità e per l’arte il diritto di esistere contro le tendenze alla dematerializzazione e alla televita che sono state accentuate dalla pandemia. La scelta dello spazio cade sulla strada sia in osservanza delle regole covid sia per ridare all’arte una dimensione pubblica, vivibile e godibile da parte di tutta la cittadinanza.