Su proposta del consigliere di Cambiavento Belcaro un’opera dell’artista Nuccio Loreti verrà esposta in città

Su proposta e iniziativa del consigliere comunale di Cambiavento Nunzio Belcaro la commissione consiliare Cultura presieduta da Rosario Lostumbo ha incontrato, alla presenza dell’assessore Ivan Cardamone, l’artista catanzarese Nuccio Loreti. Durante la riunione, che si è tenuta questa mattina nella sala Giunta di Palazzo De Nobili, i componenti dell’organismo comunale hanno approvato all’unanimità la proposta, avanzata da Loreti, di esporre una propria opera in città. L’installazione, limitata a un determinato periodo temporale, verrà concretizzata non appena si individuerà il luogo più adatto. Ringraziando Loreti, il presidente Lostumbo ha condiviso, insieme agli altri consiglieri presenti e all’assessore Cardamone, la possibilità di esporre in più punti della città, nel centro storico come negli altri quartieri, di sculture realizzate da artisti catanzaresi.