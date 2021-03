Il nuovo singolo del cantautore Fabio Parrottino su tutti i Digital Store

“Notte” è il nuovo singolo del cantautore Fabio Parrottino, in arte Cronico

Allo scoccare della mezzanotte del 4 marzo 2021, Cronico, al secolo Fabio Parrottino, ha rilasciato, su tutti i Digital Store, “Notte”, il suo nuovo singolo.

Il brano rappresenta l’attesissimo esordio della collaborazione del cantautore di Maranise con l’etichetta discografica Sono Music Group.

Se la strumentale è opera del fido producer e compagno di avventure Fabio Canino, meglio noto come Stonhead, il testo è frutto dell’impegno congiunto dello stesso Cronico e del paroliere soveratese Antongiulio Iorfida.

Rec, mix e master, invece, sono stati affidati a Vincenzo Maida dell’Associazione Musicale “MVM Rec Studio”, sempre di Soverato.

La canzone è una struggente ballad indie-pop, attraverso la quale, con la consueta vena poetica, Cronico racconta proprio la notte, mettendo a fuoco immagini riconoscibili e, allo stesso tempo, estremamente originali.

La notte, in buona sostanza, è dipinta non già come un mero arco temporale, ma come uno stato d’animo, un microcosmo autosufficiente, nel quale il cantante trova conforto e ispirazione per parlare a sé stesso e agli altri.

Reduce dal successo di “Persiane” ma mai pago, Cronico, più volte, attraverso i propri canali social ufficiali, ha messo a nudo le difficoltà che incontrano gli artisti in periodo di pandemia, dimostrando, tuttavia, la volontà di combattere a testa alta e di continuare, nonostante la crisi del settore, a creare, diffondendo bellezza, coraggio e speranza col tramite delle sue canzoni. “Notte”, insomma, è una carezza sul viso di una musica sofferente ma mai rassegnata.

L’augurio è che questa traccia possa instillare, nel cuore degli addetti ai lavori e della gente comune, un sanissimo spirito di rinascita.