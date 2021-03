A Cropani un raggio di sole per le donne più sole

Con un tema poco banale e viatico di inclusione sociale, l’impresa sociale “La Speranza” di Cropani ha promosso ieri, sabato 6 marzo 2021, un’iniziativa dall’alta valenza educativa come momento propedeutico all’8 Marzo, giornata delle donne .

Una gerbera, come simbolo solarità e allegria, è stata regalata a ogni donna della Casa protetta Mons. “A. Stanizzi” di Cropani marina. Un piccolo segno come omaggio, un piccolo segno come riconoscenza. La manifestazione è stata ideata dall’Unione induista italiana, in sinergia con Federfiori e Flowerstore di Aras, con un solo intento:

“ Accendere un sorriso come augurio e come impegno in un futuro migliore, indicando nelle donne un esempio di forza e resilienza”.

Ad accogliere i promotori della giornata dedicata alla donna alcune ospiti della Casa protetta, le educatrici, l’equipe medica e lo staff amministrativo: qui c’è poca retorica intorno alla parola accoglienza.