Ecco “The Formazione Meridionale”, un podcast di satira dedicato alla Calabria

Molti di noi sentono parlare di Podcast, diventati un modo di comunicare idee, valori, e prodotti, che in Italia stanno prendendo sempre più piede.

Ma per comprendere meglio, i podcast sono dei contenuti a puntate che si ricevono abbonandosi alla “trasmissione”, nella maggior parte dei casi gratuitamente, e che possono essere fruiti nel momento che ci è più comodo.

Nasce in Calabria “The Formazione Meridionale”, un podcast di satira dedicato esclusivamente alla nostra terra.

In esso possiamo ascoltare “puntate” che raccontano storia vera, attraverso un’intervista, intervallata dai commenti in studio degli improbabili personaggi di fantasia recitati dall’autrice.

Nasce per dare voce alla bellezza ed al cuore della gente calabrese, con rispetto, e con quell’amore che solo chi ci nasce e decide di rimanere può sapere.

I toni sono comici, a volte irriverenti, a volte riflessivi: si ride, si scherza, si riflette.

L’ideatrice di questo progetto è Marianna Monterosso, artista, musicista catanzarese, cantante d’opera e maestro del Coro di voci bianche del Teatro Politeama di Catanzaro.

“In questi podcast – ci riferisce Marianna Monterosso -voglio portare sulle piattaforme digitali, la mia idea di Calabria evidenziando la bellezza di questa terra, il suo essere martoriata e la sua capacità di essere estremamente viva. Ho deciso di rimanere nella mia terra fermamente convinta che siamo noi quella scintilla che può risvegliare il nostro territorio”

Potrete ascoltare gratuitamente la prima puntata dal titolo “Arance in viaggio” sul podcast “TFM – The Formazione Meridionale” su Spreaker per radio.genius, , sul sito “storygenius.it” alla sezione “rivista”, o sulla pagina Facebook “Genius Scuola di Scrittura”