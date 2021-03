Pelletteria e calzoleria, la giovane Yamila continua la tradizione nella bottega di famiglia

«Questa passione nasce in contemporanea con la mia nascita perché mio padre mentre lavorava mi teneva sempre accanto a sé e quindi sono letteralmente cresciuta nel suo laboratorio».

Tra forbici, pelli, fili e macchine da cucire incontriamo Yamila Marcela Campisano. Ha 39 anni e gestisce il negozio di pelletteria e calzoleria di famiglia “Bottega Mady”. Segreti e tecniche del mestiere tramandati per quattro generazioni: dal bisnonno, che dalla Calabria è emigrato in Argentina, alla giovane Yamila che già da piccolina frequentava la bottega del papà, sognando un giorno di poter anche lei dare forme alle sue idee.

I primi passi a 15 anni

«Si tratta di un mestiere – ha spiegato Yamila – che svolgeva il mio bisnonno qui in in Calabria prima di emigrare in Argentina, dove poi ha proseguito, e che ha tramandato a mio nonno che, a sua volta, lo ha tramandato a mio padre. Rientrati in Italia, abbiamo voluto continuare la tradizione e all’età di 15 anni ho cominciato a muovere i miei passi in bottega. Non c’è stata una vera e propria scintilla, era innata in me questa passione e non ho avuto mai alcun dubbio. Ho sempre avuto molta manualità anche quando da piccolina cucivo vestiti per le bambole con mia madre e mia nonna, che era una sarta».

A “scuola” con papà

Yamila ha frequentato l’Accademia di Belle Arti, sezione scultura, ma per imparare a lavorare la pelle e a riparare scarpe, borse ed accessori è servita la “scuola” con papà Daniel: «Non è stato semplice – ha raccontato Yamila – all’inizio facevo tanti errori e sprecavo materiale prezioso e costoso e questo mi dispiaceva molto, ma mio padre è stato molto paziente e mi ha aiutata». «Mi sentirei persa se non ci fosse lui anche qui – ha aggiunto – È importantissimo per me il suo sostegno perché ancora oggi ho bisogno dei suoi consigli e della sua esperienza».

«Mio padre è un perfezionista e non si arrende mai»

Daniel Campisano non gestisce più la bottega, ma non abbandona la sua passione e continua ad affiancare sua figlia: «Mio padre è un perfezionista ed è una persona che non si arrende mai – ha detto Yamila – perché una cosa deve essere sempre portata a termine. Questo è un aspetto molto importante per questo genere di lavoro in cui è necessaria la precisione e soprattutto la passione per riuscire a farlo al meglio. Quindi sicuramente l’aspetto più importante per me è quello di non arrendermi davanti ad una sfida, come per esempio una riparazione che sembra impossibile, perché poi alla fine riesco a farcela».

Creazioni uniche e personalizzate con pellame italiano

Sono in tanti a rivolgersi a Yamila per avere creazioni artigianali uniche e personalizzate: «Per molte persone ha un valore estremo il marchio – ha spiegato la Campisano – perciò spesso tendono a sacrificare la qualità per avere la firma. Da me, invece, si ha la qualità del materiale oltre che la personalizzazione del prodotto, infatti è proprio ciò che richiedono maggiormente i miei clienti quando realizzo per loro un oggetto che hanno disegnato o solo immaginato. Vederli felici quando rimangono soddisfatti del lavoro fatto mi ripaga di tutto il sacrificio e l’ansia di poterli deludere».

I materiali utilizzati, come sostenuto dalla giovane artigiana, sono di prima scelta: «Compro tutto in Toscana – ha detto -, lavorazione italiana, pelli conciate in Italia. Sono molto attenta a questo aspetto perché mi piace avere varietà di colori, diverse tipologia di pellame e qualità».

Manifattura e riparazioni

«I prodotti maggiormente richiesti – ha spiegato Yamila – si dividono in due categorie: manifattura e riparazioni. Per quanto riguarda la manifattura, vengono richiesti borse e accessori da personalizzare attraverso non solo la scelta del colore e del materiale, ma anche l’aggiunta di iniziali, di un disegno o di un particolare che ha solo ed unicamente quell’oggetto e che fa riferimento ad una determinata persona. Per quanto riguarda le riparazioni, invece, va per la maggiore il restauro di borse storiche di grandi marchi».

Macchinari antichi

All’interno del laboratorio, si rimane incantati non solo per le diverse creazioni artigianali esposte, ma anche per i tanti macchinari impiegati per la lavorazione: la macchina del finissaggio, la trancia, il forno, la scarnitrice e le macchine da cucire. Macchinari antichi che risalgono alla seconda metà del novecento.

«Vedere Galleria Mancuso un po’ più viva»

Dopo 24 anni di attività, la piccola bottega ha voglia di crescere e grazie al coraggio e al talento di Yamila ha trovato casa in Galleria Mancuso: «Spostarci in questa zona della città – ha spiegato – è stato un puro caso perché volevo un luogo più grande per il mio laboratorio. Così come una pianta che per crescere ha bisogno di essere trapiantata in un vaso più grande, anche la mia bottega per crescere aveva bisogno di più spazio. Qui ho trovato un locale che mi piaceva, una proprietaria con la quale ho avuto un dialogo bello e costruttivo e poi perché avevo anche il desiderio di vedere Galleria Mancuso un po’ più viva, è un peccato infatti lo stato in cui versa, ma sono fiduciosa che con l’impegno di tutti riusciremo a farla migliorare. E ci auguriamo che vengano messi degli arredi urbani tali da rendere più gradevole trascorrere del tempo qui in Galleria».