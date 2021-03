Scuole di danza chiuse, continua il progetto “Artisti interrotti” del Centro danza Maison d’Art di Catanzaro

Continua il progetto “Artisti interrotti” ideato da Francesco Piro direttore del Centro danza Maison d’Art di Catanzaro. A causa della pandemia, infatti, come è noto, sono rimaste chiuse tutte le attività sportive e artistiche, palestre, piscine, scuole di ballo ed è alto il prezzo da pagare anche morale per chi è impegnato in questi settori.

Ma l’arte continua a farsi sentire. In questo caso attraverso un nuovo video realizzato da Simona Gangale e che vede protagonisti la ballerina Alessia Bava e lo stesso maestro Piro.

Il video, sulla musica di “Brigante se mora” , in cui si intravedono scorci del centro storico di Catanzaro, vuole essere un inno alla libertà.

In un momento in cui l’arte è stata messa in ginocchio, non ci si arrende. L’arte è vita.