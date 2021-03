Regione, animazione beni culturali: approvata graduatoria provvisoria

Pubblicata la graduatoria provvisoria delle istanze finanziabili in relazione alla misura per la “rivitalizzazione” dei luoghi della cultura, con particolare attenzione alle aree di maggiore attrazione turistica, al fine di migliorare e rafforzare la loro fruibilità attraverso la concessione di un aiuto economico per la realizzazione del piano di attività di animazione all’interno dei beni culturali.

Il dipartimento regionale Istruzione e Cultura, con il decreto n. 2705 del 16 marzo 2021, preso atto dell’attività della commissione di valutazione, ha infatti approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili in via provvisoria e non ammessi al finanziamento.

È previsto un contributo concesso nella misura massima dell’80% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, per un importo massimo pari a 40mila euro.

SPIRLÌ: «INTERVENTO NECESSARIO»

«È un intervento – dichiara il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì – che intende garantire più autonomia e capacità gestionale ai progetti che promuovano e favoriscano la coesione sociale, attraverso la fruizione attiva e partecipativa dei beni culturali. La realizzazione di attività e laboratori, espressioni artistiche di qualità prodotte nell’ambito del teatro, la musica, l’opera, la danza e ogni forma di produzione e diffusione dell’arte e della letteratura contribuiscono, di fatto, allo sviluppo culturale della regione. Si tratta, dunque, di un intervento necessario, anche in considerazione del fatto che i soggetti coinvolti hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid».

IL DECRETO

Il decreto e la relativa documentazione sono consultabili attraverso il link sottostante che indirizza alla pagina del portale Calabria Europa dedicata all’avviso.