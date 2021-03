La Consulta Giovani di Marcellinara dedica la propria attività alla memoria di Antonio Megalizzi

La Consulta Giovani di Marcellinara dedica la propria attività ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista, ucciso durante l’attentato terroristico ai mercatini di Strasburgo nel dicembre del 2018.

E in ricordo di Antonio, del suo impegno e della sua persona, “giovane uomo che coltivava i nostri stessi sogni, quelli di un mondo aperto alle diverse culture “ – così i giovani della Consulta hanno voluto motivare l’intitolazione della stessa Consulta- si svolgerà sabato 3 aprile, alle ore 16 in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Marcellinara, un’iniziativa dedicata, in collaborazione con la Fondazione “Antonio Megalizzi”.

Per raccontare la sua storia verrà presentato il libro “Il Sogno di Antonio – storia di un ragazzo europeo” di Paolo Borrometi, vicedirettore dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italia).Antonio Megalizzi, infatti, si trovava a Strasburgo per raccontare insieme ai suoi colleghi le attività del Parlamento Europeo per Europhonica, il format internazionale delle radio universitarie europee.

Interverranno il Sindaco Vittorio Scerbo, il Presidente del Consiglio Comunale Saverio Gariano, il Consigliere Comunale delegato alle Politiche giovanili, Giuseppe Bevacqua, il giovane laureato in Giurisprudenza Raffaele Leone, e in rappresentanza della Fondazione “Antonio Megalizzi”, Luana Moresco.

Presenterà il libro Vincenzo Antonelli, docente di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Concluderà l’autore del libro Paolo Borrometi.

I lavori saranno moderati dal Presidente della Consulta Giovani di Marcellinara Giovanni Critelli