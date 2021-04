Fernando Nisticò, chef di Catanzaroinforma “personaggio” del magazine Catanzaro city

Continua a mietere consensi il nostro Chef Fernando Nisticò, in arte Chef solo per passione nella scalata alla popolarità social web.

È proprio di questi giorni la sua intervista nella sezione “Personaggi” del Magazine mensile Catanzaro City nella quale il cuoco amatoriale della famiglia di Catanzaro Informa si racconta e analizza il suo modo di essere nella vita cosi come dietro ai fornelli.

“Catanzaro Informa mi ha dato la possibilità di dar sfogo alla mia passione per la cucina – ci dice il nostro Fernando – dandomi piena fiducia e piena libertà nel creare dei format che potessero incontrare le esigenze e soprattutto le curiosità dei web spettatori. Tante cose abbiamo fatto e tante dovremo farne ancora perché la cucina è un mondo troppo bello e tutto da scoprire”

“_Tutto ciò che di bello sta avvenendo in questo periodo, dall’invito a entrare nella Federazione Italiana Cuochi, all’intervista e alla rubrica sulla carta stampata di Catanzaro City Magazine, nasce dalla mia voglia costante di curiosità e di apprendimento nel mondo del food, ma soprattutto, per la disponibilità e la fiducia di Catanzaro Informa, nelle persone di Riccardo Di Nardo e Davide Lamanna, due amici ma soprattutto due professionisti del settore coi quali abbiamo ancora tanta strada da percorrere… se i web spettatori lo vorranno”