L’arte del writer Claudio Chiaravalloti arriva a Latina

Una parete del Museo civico Duilio Cambellotti di Latina ha la firma di Claudio Chiaravalloti. Il writer catanzarese, autore di moltissime opere in tutta la Calabria, varca i confini e porta la sua mano artistica nell’edificio progettato dall’architetto Oriolo Frezzotti negli anni Trenta.

Il talento di Claudio, balzato agli onori della cronaca per aver portato il murales di Girifalco raffigurante il volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sul gradino più alto del contest nazionale “StreetArtChallenge e – distribuzione”, ha consentito alla street art di entrare nella sala di un museo dalla porta principale dopo l’ingresso dello street artist britannico Endless agli Uffizi di Firenze.

L’opera verrà inaugurata appena saranno ultimati i lavori del Museo con tante altre sorprese per il catanzarese Claudio.