Libri per bambini, al via il progetto “Leggi, viaggia e colora l’Italia”

La pandemia da Coronavirus ha cambiato il modo di vivere, di rapportarsi e di viaggiare (oramai più per necessità che per piacere). I bambini sono stati forse i più colpiti dalle restrizioni messe in atto per contenere il virus; gli stessi bambini abituati a sorrisi ed abbracci sinceri, a correre all’aria aperta, a scoprire il mondo con mamma e papà. Ed è proprio per questi bambini che è nato il progetto “Leggi, viaggia e colora l’Italia”.

Cristina Zagaria, giornalista e travel blogger per famiglie (con il blog Viaggiapiccoli.it), ha chiamato a raccolta 40 persone, 20 travel blogger e 20 illustratori, per raccontare l’Italia in un libro da leggere e colorare, interamente dedicato ai più piccoli. Ma come spesso capita, anche questo progetto aveva bisogno di un sostegno economico per vedere la luce. Ed ecco l’illuminazione: far partire un crowfounding per raggiungere il budget necessario.

In poche settimane, grazie alla generosità di alcune associazioni come Città del Vento Catanzaro che ha sostenuto con convinzione la realizzazione del libro, tutto questo è diventato realtà. Un supporto fondamentale, quello dell’associazione presieduta da AlessandroAstorino, che con entusiasmo ha subito sposato questa meravigliosa idea. Il libro è stato preso in carico e stampato da Marotta & Cafiero, casa editrice campana. Ad ogni regione italiana è dedicata una leggenda e una illustrazione da colorare. Per la Calabria il testo è stato curato da Damiana Riverso e l’illustrazione dall’artista Massimo Sirelli. Un ulteriore testimonianza di quanto sia davvero bello il nostro Paese.