Il coro polifonico Singing Cluster ricerca voci maschili

Il coro polifonico Singing Cluster attualmente ricerca voci maschili per completare il suo organico. Si tratta d una realtà che svolge la sua attività canora da oltre vent’anni, prima come coro parrocchiale e successivamente come coro polifonico professionale.

Il coro ha, inoltre, partecipato a diversi spettacoli, rassegne ed eventi in tutto il territorio provinciale e non solo. Specializzato in polifonia sacra e profana, sia a cappella che con accompagnamento strumentale, vanta oggi un vasto repertorio che parte dalle composizioni tardo rinascimentali del XVI secolo per arrivare fino ai giorni nostri.

Questa splendida realtà è stata insignita del premio “Catanzaroinforma 2019”.

Ora il coro è alla ricerca di voci maschili: per poter presentare la propria candidatura occorre possedere una voce intonata ed essere disposti a impegnarsi nelle attività proprie del gruppo (prove e concerti).

Si può contattare direttamente il direttore, Giulio De Carlo (giuliodecarlo81@gmail.com) o la segreteria del coro (singingcluster@gmail.com) per fissare un appuntamento per un’audizione.

Si può ascoltare qualche performance del gruppo vocale direttamente sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC_LcTMs_b7r1Q49hpaSbLDw).