Ursini miglior ricercatore under ‘40, i complimenti di Costanzo

Sergio Costanzo ha voluto fare i complimenti a Francesco Ursini per il premio del Rizzoli.

“Al dottor Francesco Ursini, invio le mie più sincere congratulazioni per il premio ricevuto ieri dall’Istituto Ortopedico Rizzoli come “miglior ricercatore under ‘40”. Il dottor Ursini, reumatologo presso l’Università di Bologna è diventato ormai punto di riferimento per tantissimi pazienti affetti da patologie di pertinenza reumatologica e le sue numerose ricerche scientifiche sono state pubblicate dalle più importanti riviste internazionali. È un vanto, quindi, per la città di Catanzaro e per l’intera Calabria. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta ieri nella grande Aula Magna del Rizzoli, alla presenza di alcuni tra i più noti professori e ricercatori dell’ateneo bolognese”.

Ursini, nel suo intervento di ringraziamento ha sintetizzato due dei suoi tantissimi lavori, collegando magistralmente “tradizione e innovazione” .

A consegnargli il prestigioso premio sono stati il direttore generale, dott. Anselmo Campagna, e la direttrice scientifica del Rizzoli, professoressa Maria Paola Landini.

“Rinnovo quindi i miei complimenti al dottor Ursini e quelli dei catanzaresi più autentici, con l’augurio che questo suo nuovo riconoscimento scientifico nazionale sia foriero di tantissime altre affermazioni universitarie nell’ambito della ricerca reumatica”.