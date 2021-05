Sulla terrazza del San Giovanni la preghiera di fine Ramadan. Don Pino Silvestre rappresenterà la chiesa cattolica

Tempo permettendo sarà la terrazza del San Giovanni ad ospitare il prossimo 12 o 13 maggio alle 8.45 (lunedì sarà comunicato precisamente il giorno) ad ospitare la preghiera di fine Ramadan per la comunità musulmana di Catanzaro.

Lo rende noto su Facebook Antonio Carioti presidente dell’associazione Dar Assalam. “Non è vero che le diversità portano ad allontanarci, non è vero che la fede cristiana e quella musulmana sono in contrasto – scrive Carioti – L’amore e la fede, quella vera, uniscono sempre e questa ne è la prova” Scrive Carioti annunciando che sarà presente anche Don Pino Silvestre in rappresentanza del Vescovo e della Chiesa cattolica di Catanzaro.

Ringraziamo l’ispettore Rocco Morelli , la Polizia di Stato ed il reparto Digos di Catanzaro per la disponibilità ed umanità dimostrate nello svolgimento del proprio lavoro in maniera seria e corretta. Ringraziamo il Vescovo di Catanzaro per aver accettato il nostro invito e che, non potendo essere presente, ha delegato Don Pino Silvestre in sua rappresentanza”. In caso di maltempo la preghiera si svolgerà presso i locali siti in via Lombardi.