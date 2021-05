Vibo Capitale del libro 2021, la soddisfazione di Unindustria Calabria e di CGIL area vasta

Raccoglie consensi e soddisfazione la notizia di Vibo capitale del libro 2021

“Esprimo a nome di tutti gli industriali calabresi – dichiara Aldo Ferrara Presidente di Unindustria Calabria – soddisfazione ed apprezzamento per questo prestigioso riconoscimento che giunge alla città di Vibo Valentia, capitale del libro 2021. Una città, non dimentichiamo, particolarmente ricca di storia, cultura e tradizioni millenarie”.

“Sono certo, che questa proclamazione, avvenuta all’unanimità, sarà motivo d’orgoglio per tutta la nostra regione e sono altresì fiducioso che si metterà in moto un percorso virtuoso di energie e di iniziative che determineranno dei benefici, duraturi nel tempo, a tutto il territorio regionale”.

“Sono inoltre particolarmente felice che Vibo Valentia e la Calabria sono ricordate, oggi, sulle pagine nazionali, per aver primeggiato grazie al loro patrimonio culturale e non certo per questioni negative che hanno caratterizzato gli ultimi mesi”.

“Ribadisco – conclude Ferrara – che i benefici di questo risultato saranno tutti a favore dei giovani calabresi che sapranno cogliere questa opportunità per un futuro migliore di benessere e sviluppo”.

Soddisfazione della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo

“Importanti sono le motivazioni espresse dalla giuria per spiegare le ragioni che hanno fatto primeggiare la città di Vibo Valentia sulle altre cinque finaliste, vale a dire: “La città prescelta si è distinta per la qualità delle iniziative presentate, esposte con una chiarezza in cui si fondono rigore ed entusiasmo: ‘l’idea di base’, era scritto nell’introduzione al progetto che ha vinto, ‘è di far entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone”

“Questa vittoria, a nostro parere, è una occasione da non perdere, non fosse altro perché finalmente si da lustro ad una città capoluogo ed a tutto il territorio provinciale, che ha delle grandi potenzialità per migliorare la propria qualità della vita, ed agganciarsi ad una reale crescita e sviluppo non solo in termini economici e lavorativi. Vibo Valentia può vantare un grande patrimonio artistico, culturale e architettonico, ed una storia cittadina importante che potrà finalmente far conoscere”.

“Ma non solo: questa recente iniziativa del ministero della Cultura, decisa all’inizio dello scorso anno per incoraggiare i Comuni italiani a intraprendere progetti a sostegno della lettura, potrà essere anche l’occasione di avviare il rilancio tutto il settore della cultura, e con esso tutte le attività collegate a partire dal turismo, che più di tutti hanno sofferto la crisi generata dalla pandemia in corso. Come Cgil Area Vasta, dunque, facciamo gli auguri alla città di Vibo Valentia ed ai suoi cittadini – conclude la nota della segreteria CGIL Area vasta – nella speranza che proprio la cultura possa essere catalizzatrice per la ripresa di tutti gli altri settori produttivi, per portare al territorio la crescita e il rilancio che merita sia sul piano economico ma soprattutto sociale”.