“Niente di importante” di Anna Faragò proiettato nelle metropolitane e negli aeroporti

In questi giorni, sugli schermi di Telesia Tv nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova, oltre che in quindici aeroporti italiani, è stato proiettato uno short del video “Niente di importante” della “nostra” Anna Faragò. La possibilità di essere ascoltata e vista dai viaggiatori è stata il premio che la cantante ha ottenuto grazie al grande numero di like che la clip ha ricevuto nell’ambito del contest social MetroMusic.

Anna Faragò

Una conferma per il video del pezzo, che è andato in rotazione con i brani di altri artisti, e che aveva in realtà registrato numeri importanti fin dalla sua primissima pubblicazione in rete, affiancato dai passaggi in radio del singolo.

Della clip della canzone scritta da Marco Petriaggi, girata per le strade di Roma, diretta da Samuele Cervo, avevamo già avuto modo di parlare qui, un annetto fa, al momento della sua uscita. In molti avevano avuto modo di sentirla, poi, dal vivo l’estate scorsa, accompagnata dalla sua band i Black & White live music: «E’ andata relativamente bene – ha confermato Anna -, ho lavorato tutte le sere e non posso proprio lamentarmi, ma diciamo che il periodo non è dei migliori e non aiuta affatto nella promozione della musica dal vivo». Nell’attesa che si riprenda con i concerti, però, Anna Faragò ferma non sta. Già vocal coach del format di CatanzaroInforma “Eight stars”, in queste settimane è infatti alle prese con un nuovo progetto, insieme ad Antonio Mellace e Marco Trocino, che toccherà il mercato internazionale, ma più di questo non è dato sapere. A breve potremo avere qualche notizia in più.