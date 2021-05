Cardamone: “Con il riconoscimento del Lis è stata vinta una battaglia di civiltà”

Dichiarazione dell’assessore alla cultura Ivan Cardamone

“Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Sostegni bis è arrivato finalmente a compimento un lungo percorso mirato ad ottenere il riconoscimento, da parte del Parlamento, della lingua dei segni (LIS). Una battaglia di civiltà che ha visto in campo, in prima fila, l’Ente nazionale sordi con la rappresentanza regionale, presieduta da Antonio Mirijello, e quella provinciale di Catanzaro, guidata da Serafino Mazza, impegnate a tutelare i diritti della comunità sorda. Nel mio percorso di amministratore, sono sempre stato al loro fianco in questa mobilitazione che ho ritenuto giusta, affinché le istituzioni potessero prendere atto della necessità di scongiurare qualsivoglia genere di discriminazione.

Il Comune di Catanzaro ha inteso anche promuovere l’utilizzo della LIS con l’introduzione di sportelli informativi, all’interno dei contenitori culturali della città, con l’obiettivo di assicurare un equo accesso a tutti i servizi. Il riconoscimento parlamentare rappresenta oggi il coronamento di un cammino comune che, dalla Calabria, ha contribuito a raggiungere l’attenzione nazionale e che potrà proseguire, ancora più rafforzato, su tutto il territorio”.