“Fiera del libro nei locali dell’Ente Fiera, una proposta saggia e intelligente”

di Marcello Furriolo

Brava Gabriella! Finalmente una proposta saggia e intelligente. L’idea del Vice Sindaco Gabriella Celestino di istituire la “Fiera del Libro del Sud” a Catanzaro, nei locali dell’Ente Fiera, è meritevole del massimo compiacimento e della piena condivisione.

Finalmente una proposta che va al di là dei confini di un banale provincialismo e pone al centro la cultura, nella sua più ampia accezione, in modo concreto e operativo.

Ovviamente è assolutamente condivisibile l’idea di affiancare in questo ambizioso progetto gli animatori del Gutenberg e in prima persona Dino Vitale, che è stato il suo lungimirante ispiratore. L’esperienza maturata in oltre 18 anni di attività degli amici del Gutenberg e del benemerito Liceo Galluppi, costituiscono garanzia di autentico amore per i libri e per la cultura partecipata e, quindi, di successo dell’iniziativa.

A questo punto mi auguro che l’idea di Gabriella Celestino si trasformi immediatamente in atti operativi formali che impegnino l’Amministrazione Comunale e tutte le istituzioni, a partire dalla Regione Calabria, chiamata a dimostrare nei fatti che riconosce finalmente in Catanzaro il ruolo di capoluogo di Regione e nella cultura il vero volano per lo sviluppo di questo territorio, concentrando le risorse finanziarie in iniziative di ampio respiro, come appunto “La Fiera del Libro del Sud” e non già nei mille rivoli della consueta pratica clientelare.

Ovviamente l’idea dell’amica Celestino ha bisogno di essere ulteriormente e meglio articolata nei suoi contenuti e nelle sue finalità e, sopratutto, ha bisogno di essere “comunicata” in modo adeguato e argomentato, al fine di evitare facili strumentalizzazioni, o peggio, dannosi corto circuiti con realtà come Vibo Valentia, di recente e meritatamente nominata Capitale italiana del Libro 2021. Occorrerà, cioè, riuscire a creare percorsi paralleli e interattivi tra le due realtà, concretizzando anche quello che è scopo precipuo del progetto vincente di Vibo e cioè diffondere sull’intero territorio il messaggio legato al libro.

Come si vede c’è materia stimolante per dare seguito apprezzato e credibile alla brillante idea del Vice Sindaco di Catanzaro, nell’auspicio che attorno a questa proposta si raccolgano i contributi delle migliori forze culturali di questa città.