Tanta emozione per il taglio del nastro della prima mostra dopo mesi di chiusura, “Chagall – la Bibbia” al complesso monumentale San Giovanni.

Grande assente all’inaugurazione la Regione Calabria – la mostra è realizzata con i fondi Pac -, sono intervenuti il vice sindaco Gabriella Celestino, l’assessore alla Cultura Ivan Cardamone, l’assessore al Turismo Alesssandra Lobello, la presidente di Arthemisia Iole Siena, il curatore della mostra Domenico Piraina che ha voluto ricordare nel suo intervento Domenico Romano Carratelli, al quale ha dedicato la mostra.

In esposizione 170 opere, dalle acqueforti della prima sezione alle litografie a colori tra cui quelle realizzate per la rivista Verve nella seconda e terza parte. Un’ultima parte della mostra è dedicata all’Ebraismo in Calabria a cura di Pasquale Faenza, con le opere di Max Marra e le ceramiche di Antonio Pujia Veneziano.

Nel corso della presentazione è stato anche letto in intervento di Emmanuele Emanuele della Fondazione Cultura e Arte che ha contribuito alla realizzazione della mostra, gratuita per le scuole.