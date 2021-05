Tesori del Monte, i frati restituiscono il giglio di Sant’Antonio

Sono stati gli stessi frati che questa mattina, di buon’ora, hanno riconsegnato alla chiesa del Monte dei Morti, l’originale e prezioso giglio di Sant’Antonio, che era stato portato via nel momento in cui gli stessi frati avevano abbandonato la custodia della chiesa.

L’opera di mediazione della Curia, guidata da monsignor Bertolone, il lavoro del responsabile diocesano dei beni ecclesiastici, don Maurizio Franconieri , è il tam tam mediatico hanno portato ad un primo piccolo ma significativo risultato. Gli eredi della famiglia che aveva donato il giglio nei giorni scorsi avevano prodotto scrittura privata in cui dichiaravano che quel fiore in argento , simbolo del Santo di Padova, era stato creato e donato proprio per adornare quella statua.