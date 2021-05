Il regista catanzarese Alessandro Grande con ‘Regina’ candidato ai Nastri d’Argento

Arriva il primo importante riconoscimento per il regista catanzarese Alessandro Grande e la sua opera prima “Regina”. È notizia di oggi la candidatura dello stesso cineasta nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Dopo la selezione come unico italiano in concorso all’ultimo festival di Torino, il cammino di “Regina” entra nel vivo con l’arrivo, dopo l’uscita on demand, anche nelle sale.

Si parte proprio dalla Calabria con la “prima” al cinema Comunale di Catanzaro domani giovedì 27 maggio: la proiezione é fissata per le 20.30 e Grande sarà in platea per incontrare il pubblico.

Il film sarà poi in programma fino a domenica al prezzo “popolare” di 5 euro grazie alla volontà di Francesco Passafaro di festeggiare la riapertura del Comunale dopo la lunga pausa dell’emergenza covid.