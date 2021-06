“Arte e politica in Italia meridionale”, la due giorni promossa dalla Fondazione Andrea Cefaly

Il 3 e il 4 giugno si svolgerà un’intensa due giorni di dibattito sul tema “Arte e politica in Italia meridionale” scandito dalla cronologia del Risorgimento in Calabria attraverso alcune delle opere più suggestive. A promuoverla è la Fondazione Andrea Cefaly, nell’ambito dei progetti finanziati con Fondi Pac 2014-2020 della Regione Calabria, in collaborazione con l’Università degli studi della Calabria, l’Università Roma Tre e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Il programma delle giornate – che saranno ospitate presso il Museo MARCA di Catanzaro e trasmesse in diretta streaming sul sito www.andreacefaly.it – è stato curato da Giovanna Capitelli, Leonardo Passarelli e Maria Saveria Ruga.

Il convegno è costruito attraverso un’inedita formula: a ciascuno dei relatori – autorevoli storici e storici dell’arte, oltre che giovani ricercatori – è stata assegnata un’opera d’arte cruciale dalla quale partire per affrontare un anno ed un tema specifico. L’obiettivo è quello di approfondire i particolari risvolti di questa complessa stagione della costruzione di un’identità nazionale, dai moti carbonari alla celebrazioni del primo cinquantenario dell’Unità d’Italia (1820-1991). Tra i relatori: Marta Petrusewicz (Università della Calabria), Salvatore Bullotta, Stefano Cracolici (Durham University), Maria Lucia Tavella (Università di Bologna), Luisa Martorelli, Giuseppe Monsagrati (Università La Sapienza di Roma), Ilenia Falbo (Università della Calabria), Virginia Silvano, Laura Mileto (Università di Pisa), Stefano Grandesso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Arte e politica. Andrea Cefaly e il Risorgimento in Italia meridionale”, diretto da Maria Saveria Ruga con la collaborazione di Alessandro Russo, che ha come obiettivo quello di inserirsi nel quadro della rivalutazione degli studi sulla pittura dell’Ottocento in Italia meridionale, attraverso il contributo di una personalità centrale per la Calabria quale quella del pittore Andrea Cefaly, originario di Cortale. Figura poca nota di pittore, garibaldino e deputato del Parlamento d’Italia, Cefaly si pone al centro di una fitta trama di relazioni tra centro e periferia, attraverso documentati rapporti con Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, Filippo Palizzi e Michele Cammarano. Uno stretto legame tra arte e politica in cui diventa preziosa la riscoperta del periodo del soggiorno calabrese di Luigi Settembrini, personalità di riferimento per tutta una generazione di patrioti, che a Catanzaro insegnerà nel Real Collegio – dove Cefaly riceve la sua prima formazione – e sarà poi arrestato. La due giorni sarà l’occasione per ricordare e far conoscere il valore della “militanza” sociale e politica che ha contraddistinto l’attività del pittore calabrese, nell’ambito di una stagione decisiva per la nascita dell’Italia unita.

I dettagli del programma sono consultabili sul portale www.andreacefaly.it.

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 giugno 2021

15.30 – Saluti istituzionali

Concetta Cefaly, presidente Fondazione Andrea Cefaly

Alessandro Russo, vicepresidente Fondazione Andrea Cefaly

15.45 – Modera Maria Saveria Ruga

Marta Petrusewicz, Università della Calabria

Calabria in movimento

Salvatore Bullotta

La Rivoluzione napoletana del 1820/1821 in immagini: da Johann Moritz Rugendas a Edoardo Matania

Stefano Cracolici, Durham University

Un viaggiatore inglese nel sud preunitario

17.00 – Modera Stefano Grandesso

Giovanna Capitelli, Università Roma Tre

Un progetto inedito per il monumento dei fratelli Bandiera a Cosenza

Maria Saveria Ruga, Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Andrea Cefaly, pittore e soldato: dal campo garibaldino alla prima Esposizione Nazionale di Firenze

Maria Lucia Tavella, Università di Bologna

Raccontare il Risorgimento: il registro intimo di Achille Martelli

18.15 – Proiezione del video Arte e politica. Andrea Cefaly (1827-1907) e il Risorgimento in Italia meridionale, prodotto dalla Fondazione Andrea Cefaly

18.30 – Visita alla collezione permanente del MARCA e alla mostra documentaria, a cura di Alessandro Russo

Venerdì 4 giugno 2021

10.00 – Modera Stefano Cracolici

Luisa Martorelli, già funzionario Mibact

Un episodio di brigantaggio agli albori dell’Italia unita: Francesco Sagliano e il dipinto della Reazione d’Isernia

Giuseppe Monsagrati, Università La Sapienza di Roma

La storia dipinta.

Gerolamo Induno e il racconto del Risorgimento

Leonardo Passarelli, Università della Calabria

Cesare Lombroso e le fotografie dei briganti in Calabria

11.15 – Modera Giovanna Capitelli

Ilenia Falbo, Università della Calabria

Famiglia e nazione. L’intimità domestica e il tricolore nel ritratto

Virginia Silvano

Guglielmo Tomaini: la pittura militare e i versi patriottici nell’Italia postunitaria

12.15 – Modera Leonardo Passarelli

Laura Mileto, Università di Pisa

Il tema dell’emigrazione e la carica sociale nei dipinti di Gaele Covelli

Stefano Grandesso

La celebrazione dell’Unità: Francesco Jerace e il gruppo scultoreo per l’Altare della Patria a Roma

15.00 – Visita ai luoghi dell’Ottocento a Catanzaro