L’Archivio di Stato di Catanzaro aderisce alla manifestazione Notte degli Archivi

In occasione del Festival Archivissima, unico festival dedicato alla promozione e divulgazione dei patrimoni archivistici italiani, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2021, l’Archivio di Stato di Catanzaro partecipa il prossimo 4 giugno alla manifestazione nazionale La Notte degli Archivi, dedicata questa edizione al tema #generazioni, presentando sul proprio canale YouTube un video dal titolo “Modelli educativi del primo ‘900: circoli, societá sportive e giovani esploratori italiani (boy scouts d’Italia) nella provincia di Catanzaro”.

Il video sarà reso disponibile sul canale YouTube dell’Archivio di Stato di Catanzaro dalle ore 18,30 del 4 giugno 2021.

Il dott. Luigi Colacino, direttore dell’Archivio di Stato di Catanzaro, invita tutti a condividere il breve filmato realizzato attraverso una selezione di documenti, tratti dal patrimonio documentario conservato dall’Istituto, nel fondo Gabinetto di Prefettura, in merito alla nascita di alcuni circoli sportivi nella città di Catanzaro e alla formazione dei primi nuclei del Corpo nazionale dei giovani esploratori (boy scouts). Dalle carte scelte emerge quanto queste esperienze abbiano influito nella vita sociale e sulla formazione delle giovani generazioni calabresi vissute in quel periodo, testimoniando la volontà di cambiamento e di nuove tendenze: di pensiero, di costume, di produzione di contenuti.

La pandemia ha trasformato il nostro modo di vivere e di confrontarci con gli altri, siamo caduti in un futuro di distanze, ma il nostro Istituto, continua il dott. Colacino, ha aderito a tale iniziativa culturale con entusiasmo creando questo contributo che rispecchia la presentazione di alcuni documenti che avremmo esposto nella mostra documentaria dedicata all’argomento descritto.

Il Festival ha come obiettivo quello di promuovere presso il grande pubblico i patrimoni e raccontare le storie conservate negli archivi; un appuntamento per tutti: dai bambini agli studenti, dagli archivisti agli operatori culturali, dai cittadini agli appassionati della cultura e delle sue connessioni.

Ulteriori informazioni su questo grande evento collettivo con inizio il 4 giugno, La Notte degli Archivi, e fine del festival con la celebrazione della Giornata internazionale degli archivi il 9, sul sito https://www.archivissima.it/2021/