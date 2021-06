L’arte di Nuccio Loreti torna in città: una nuova opera a piazza Matteotti

L’artista Nuccio Loreti ritorna ad esporre nel centro storico della città di Catanzaro. Da Sabato 5 Giugno fino al 30 Settembre sarà posta, nell’area antistante il monumento “Il Cavatore”, un’opera realizzata con la tecnica mosaico metal 3D, dalle dimensioni 250×120 cm.

In un mondo in cui ormai nessuno ha più il tempo per nulla, neppure per meravigliarsi, commuoversi, meditare, con la sua opera, l’artista Loreti, vuole trasmettere dinamismo e forza, rispecchiando la propria personalità, il proprio carattere intenso, la grande operosità, dinamicità ed energia.

Obiettivo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro è quello di valorizzare le risorse turistico culturali nell’ambito delle politiche di sviluppo ed innovazione promosse dall’ente, per cui si è deciso di deliberare l’installazione della scultura dell’artista catanzarese, Nuccio Loreti.

Siamo sicuri che, come accaduto per “Vitulus”, l’opera saprà stupire i catanzaresi e tutti coloro che giungeranno nel capoluogo per ammirarla.