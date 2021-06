Modì- Amore e Tormento, nuovo libro per Maria Primerano

Modì- Amore e Tormento, Helicon Edizioni, è il nuovo libro della scrittrice catanzarese, cardiologa, Maria Primerano, che sotto forma di pamphlet, farà parte di una collana da lei stessa ideata e dal titolo suggestivo Sorseggiando un caffe’.

Con ciò l’autrice ha voluto intendere un piccolo libro che si legge amabilmente, gustando, appunto, un caffè, un te; o aspettando nella sala di attesa del medico; o ancora viaggiando in treno, in aereo, in tram; un libro che può essere un prezioso omaggio, inoltre, a chi ama leggere, dal momento che, ricordando Umberto Eco, Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro.

Il titolo della Primerano è un omaggio ad Amedeo Modigliani (Livorno, 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920), pittore e scultore italiano, pure conosciuto con i soprannomi di Modì e Dedo, artista assai appassionato, dall’indole focosa e tormentata, dalla vita disordinata e sfrenata, tipica dell’ambiente parigino del suo tempo.

L’uomo che dalla sua energia non sa continuamente sprigionare nuovi desideri e quasi nuovi individui destinati per affermarsi sempre e abbattere tutto quel che è di vecchio e di putrido restato, non è un uomo, è un borghese, uno speziale, quel che vuoi, dolorosamente, infatti, scriveva.

Modì rivive, ebbene, in questo pamphlet, nelle gioie e nei dolori della sua breve esistenza che gli si riaffacciano turbinosi nel delirio estremo in un letto d’ospedale.