Inaugurata in piazza Matteotti ‘La pantera’ scultura dell’artista Nuccio Loreti

E’ stata inaugurata stamani alle dieci e mezza in piazza Matteotti a Catanzaro, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune Ivan Cardamone, ‘la Pantera’, scultura dell’artista Nuccio Loreti.

Un’opera con un significato ben chiaro, come spiega lo stesso artista: ‘Una scultura creata durante il primo lockdown, oggi è un anno che è stata realizzata’. La pantera rappresenta in modo inequivocabile la forza e la grinta che servono per ripartire a una città e a un mondo piagato dalla micidiale pandemia.

‘L’ho dedicata – spiega l’artista – al dinamismo e alla forza, la grinta che serve all’uomo in questo periodo della storia umana. Nessuno immaginava che avremmo attraversato queste difficoltà quindi l’augurio, con questa scultura, è che ognuno di noi possa andare avanti’.