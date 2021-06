Cerva, domani l’inaugurazione dei nuovi murales realizzati dall’artista Leonardo Cannistrà

Cerva si conferma il paese dei murales. Domani, sabato 12 giugno 2021, c’è in programma l’inaugurazione dei nuovi dipinti murali realizzati, negli spazi adiacenti la strada provinciale, dal talentuoso artista Leonardo Cannistrà. Sono in tutto 7 e si aggiungono agli altri già presenti.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale cervese con in prima linea il primo cittadino Fabrizio Rizzuti, si articolerà in due momenti: presentazione dell’iniziativa presso sala consiliare alle ore 17.30 e subito dopo momento inaugurale presso via Antonio Daniele.

Se cercate un pretesto per visitare Cerva, un motivo c’è già: ha immortalato murales in ogni angolo del paese e dietro ogni murales non c’è improvvisazione, ma lungimiranza.