Sabato al Monte messa ricordo di tutti i Rettori della Chiesa

Sabato 12 giugno, alle ore 18:00, nella Chiesa del Monte, per il Decano del Capitolo Cattedrale, Monsignor Andrea Perrelli, che ha esteso l’invito ai Capitolari, in via straordinaria, in quanto ‘ab immemorabili’ consuetudine della Patrona e del Patrono di questa ‘amatissima Catanzaro’ nota espressione del Vescovo Catanzarese De Riso, figlio di questa ‘ruga’ del Monte, celebrerà la S. Messa nel ricordo dei Canonici che, si legge in una nota, con intelletto di amore e passione di cuore, hanno retto la chiesa: Farrari, Larussa, Pace, Masciari, Zucchero, Papaleo, Riccio. Durante la celebrazione sarà restituito a Sant’Antonio l’originale giglio che qualche tempo fa i frati riportato in chiesa.