“La morte di una donna musulmana riporta alla ribalta la questione della mancanza di spazi cimiteriali in città”

Il recente decesso di una donna musulmana riporta, ancora una volta, alla ribalta la questione della mancanza di spazi cimiteriali per religioni diverse da quella cattolica e laici. La sig. ra Radwan Khadija, deceduta qualche giorno fa in ospedale, è l’ennesima persona a non poter trovare sepoltura nella città in cui ha vissuto perché l’amministrazione comunale non ha interesse a individuare delle aree cimiteriali per quella parte di popolazione che professa altri credi religiosi.

Dobbiamo purtroppo constatare che il centro destra si dimostra totalmente insensibile su questo tema (e più in generale su tutto ciò che riguarda i diritti civili), nonostante le nostre segnalazioni a mezzo stampa e l’invio di una PEC (datata 14 gennaio 2021), firmata anche da cittadini musulmani, nella quale si chiedeva al Sindaco di individuare delle aree o spazi cimiteriali per coloro che professano religioni diverse da quella cattolica e per i laici. Ovviamente non siamo stati degnati neanche di una risposta.

Nel testo dell’istanza veniva fatto presente che, quella catanzarese è una società plurale dal punto di vista religioso e che è necessario dare risposte a tutti i cittadini facendoli sentire parte della nostra comunità.

Far finta di non vedere o peggio ancora non capire, vuol dire ritardare ulteriormente quella modernizzazione sociale di cui ha sempre più bisogno la nostra città da troppo tempo nella morsa di una classe politica conservatrice e di stampo leghista che tende a discriminare le persone e ignorare le diversità.

Ricordiamo che l’art. 100 comma 2 del DPR 285/1990 recita testualmente “Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero”. Non è quindi necessario alcun procedimento amministrativo o regolamentare particolarmente complesso, ma serve solo volontà politiche che evidentemente non c’è.

Il comportamento dei nostri amministratori è irrispettoso delle varie sensibilità di cui è composta la nostra comunità e mette in evidenza la pochezza culturale di tanti rappresentanti istituzionali sempre più concentrati a utilizzare la politica per fare affari, anziché renderla strumentale alle necessità della popolazione.

Il Partito Democratico di Catanzaro vede nel rispetto e nella diversità elementi di rilancio della società, per questo motivo, questioni come questa dovranno essere una delle priorità delle future amministrazioni che avranno il compito di traghettare la città fuori da questo “medioevo politico” frutto di decenni di abramismo.

In ogni caso, la sig.ra Radwan Khadija, come già successo qualche mese fà al caro concittadino Muhammad (alla fine rimpatriato nel suo paese di origine) e ancora in attesa di sapere il luogo in cui poter trovare degna sepoltura.

Coordinamento Cittadino Pd Catanzaro