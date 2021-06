Messa e processione e benedizione del pane: il centro storico di Catanzaro celebra S.Antonio

Con la processione nelle vie adiacenti alla chiesa del Monte, la celebrazione della santa messa e la benedizione del pane nel quartiere “Pianicello”, si sono conclusi nel centro storico di Catanzaro i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio.

Un pomeriggio molto partecipato, animato sia dalla musica della banda “Città di Settingiano” che dal coro polifonico “SS Trinità” diretto dalla maestra Giovanna Massara. La celebrazione ecauristica è stata officiata dal segretario arcivescovile don Francesco Candia e concelebrata da monsignor Giuseppe Silvestre che cura la pastorale della Rettoria della Chiesa del Monte.

Don Francesco, nella sua omelia, ha ricordato l’importanza di seguire gli esempi dei santi, vivendo una vita non fatta di futilità e apparenze ma di buone azioni. Ha poi ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per far vivere alla comunità questo importante momento di fede e di festa.

Particolarmente emozionante, dopo la benedizione del pane, quella dei bambini, accompagnati davanti all’altare dai loro genitori. Terminata la messa, la statua del santo è rientrata in chiesa tra gli applausi dei fedeli.