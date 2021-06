Franco Cimino decanta l’amore del sommo poeta Dante Alighieri

Si è da poco conclusa la rassegna letteraria “Maggio dei Libri 2021” istituita dalla biblioteca comunale “Saverio Grande” del comune di Gasperina, che ha visto una serie di appuntamenti con conferenze e presentazioni di libri che sono stati seguiti nella stessa “pagina web” della biblioteca e ugualmente su tutti i profili social.

Il “Maggio dei Libri 2021” quest’anno è stato dedicato al Sommo poeta Dante Alighieri in occasione del 700° anniversario della sua morte, in particolar modo esaltando “l’amore” che ha sempre rappresentato uno dei temi principali dell’esimio scrittore. Vari, dunque, gli appuntamenti che hanno posto come fulcro primario la tematica dell’amore, visto nei suoi più peculiari aspetti e fonte di grande ispirazione per la poesia, la scrittura, l’arte e la cultura in generale.

Ogni appuntamento nella sua personale espressione ha ben rappresentato quell’amore che è sempre stato al centro dello scrivere di Dante, tuttavia ci si vorrà concentrare sul quarto incontro conclusivo, ove si è potuto ascoltare l’intervento a cura del professor Franco Cimino, le sue intense parole hanno tradotto il “sentire” di quell’amore che Dante tanto esprime nel suo percorso poetico, filosofico, teologico e probabilmente anche “politico”.

Franco Cimino, catanzarese doc, docente, scrittore, giornalista e attento osservatore delle dinamiche politiche, sociali e culturali del capoluogo e non solo, a conclusione di una eccellente espressione letteraria, ha dunque egregiamente decantato l’amore del poeta: “Il cammino intrapreso da Dante – dice Cimino – viene rafforzato proprio dall’amore, quel cammino che forse nessun uomo avrebbe mai intrapreso”. E sarà l’amore la forza che lo condurrà in questo viaggio, quell’amore di cui si ha costantemente bisogno, fulcro primario della vita stessa ed elemento inscindibile da essa. Franco Cimino racconta i tratti di quel “viaggio”, dall’ Inferno al Purgatorio e poi al Paradiso, con il supporto di due “guide” fondamentali, Virgilio e Beatrice, un cammino in cui il poeta cercherà di vanificare quelle incertezze e paure che vengono generate persino dal Paradiso. Ma sarà proprio l’amore – come afferma ancora Cimino – a vincere quella paura, quell’amore emanato da Beatrice, che muove verso il grande poeta.

Le parole di Franco Cimino seguono canoni filosofici, egli ne esalta la sublime opera e ugualmente l’uomo, lo fa quasi scindendo lo “scrittore” dalla figura “dell’uomo”, ove ogni fragilità viene riconosciuta, quella fragilità che comunque lui ha nei confronti di Dio, che “vede” ma che mai descrive, sebbene egli abbia sempre spiegato ogni minima cosa, pur riconoscendo quanto Dio sia la vera rappresentazione dell’amore. E dunque nel suo intervento Franco Cimino ne sottolinea l’amore, nella stessa opera, in Dio, fine ultimo della nostra vita, e ancora nella bellezza di Beatrice, esaltandone la figura nei suoi aspetti più reconditi e nel suo donare quell’amore che sarà la forza che animerà il poeta. Beatrice rappresenta la centralità che la donna occupa nella vita e di conseguenza nell’amore. Un amore che nella “Divina Commedia” è riscontrabile ovunque, se pur in diversi aspetti: divino, terreno, passionale e alle volte anche caratterizzato dalla “paura” delle incertezze. Franco Cimino ce ne riporta il grande significato con estrema “maestria” letteraria, quale scrittore e poeta, amante della “bellezza”, quella bellezza che si riscontra soprattutto nell’amore, la grande forza di Dante, la grande forza dell’altissimo Poeta.