Costa presidente Accademia belle Arti, Cardamone: “La persona giusta”

“Voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni al neo presidente dell’Accademia di Belle Arti, Aldo Costa, per il prestigioso incarico che si accinge ad intraprendere. La persona giusta, al posto giusto, per dare seguito al percorso di consolidamento e di crescita di un istituto che ha un ruolo sempre più centrale nel sistema culturale della città”.

Lo afferma l’assessore alla Cultura, Ivan Cardamone. “Con l’Accademia e i suoi vertici – prosegue – l’amministrazione comunale, nel corso degli anni, ha portato avanti un dialogo improntato sulla reciproca collaborazione istituzionale, il cui tassello più alto è stato sicuramente la realizzazione della nuova sede nell’ex Educandato, nel cuore del centro storico. La funzione dell’Accademia, inoltre, è sempre più improntata anche alla promozione e alla produzione artistica e culturale, con l’obiettivo di varcare i confini regionali per ribaltare l’immagine del nostro territorio. In questo percorso, la nomina di Aldo Costa, al contempo direttore generale della Fondazione Politeama, assume una rilevanza strategica per portare sempre più in alto il nome di Catanzaro e delle sue realtà formative a livello nazionale”.