Cerva, prestigioso encomio Rotary international per Greta Brizzi

“Il Covid è come un crociera che gira tutto il mondo senza risparmiare nessuno”. Con un manifesto poco estemporaneo e poco banale, l’alunna Greta Brizzi della scuola secondaria di primo grado di Cerva, dirigente scolastica Isabella Marchio, si è classificata al terzo posto dell’ambito concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, promosso da Rotary International. Ieri, venerdì 18 giugno 2021, la premiazione in piazza del Campidoglio a Roma. A ritirare il premio nella Capitale c’era la brillante studentessa cervese Greta, insieme ai genitori Santino Brizzi e Mara Grazia Scalese.

Emozione ineffabile anche per tre paesi del catanzarese: non capita tutti i giorni di sentir pronunciare nella città eterna i nomi di Cerva, Cropani e Petronà. Ad ogni alunno si chiedeva di raccontare la pandemia utilizzando un componimento, un manifesto, una foto o un video, Greta Brizzi, a nome dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro “ di Petronà e per conto del Rotary club Cropani, rappresentato dalla presidente Gina Tallarico, ha convinto i giurati con similitudine pertinente al tema e immagini eloquenti che fugano ogni dubbio: la pandemia non risparmia nessuno, la pandemia ha bisogno del contributo di tutti, della comunità. Senza nazionalismi, senza fazioni.

Tema del concorso era: “Emergenza sanitaria ed economica, tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini”.

Importanti benemerenze per Rotary club di Cropani arrivano anche dalle scuole superiori, in particolare dal liceo scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sersale, con benemerenze agli alunni Miriam Cacia di Andali e Mario Griffo di Cerva al concorso regionale “Progetto clean box” dedicato alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. I due alunni sersalesi con spot video ci ricordano che ogni gesto dell’uomo ha una conseguenza , piccola o grande che sia, sull’ambiente.

Investire in cultura e farlo con le nuove generazioni: aspetto non marginale per Rotary club Cropani.