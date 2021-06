San Martino di Copanello: una chiesetta sul mare

Nel visitare i ruderi della chiesetta “detta di S. Martino”, giacenti lungo la costiera di Copanello, ho avuto modo di leggere la targa, che riporta in breve la storia di questo luogo sacro, che è anche incantevole per la configuzione orografica che lo circonda. La lettura di quanto in essa riportato non mi ha convinto molto circa la storicità di ciò che avevo visitato,anzi ha suscitato in me più dubbi e perplessità che certezze, considerando che la storia di questi luoghi viene adombrata spesso in un misterioso silenzio, per i modi di apparire e di favoleggiare che rivelano intuiti più istintivi e non una ponderata riflessione che possa apportare una certezza vera dei fatti e degli atti avvenuti.

Ed eccone una breve disamina : Nulla da eccepire quanto a “PICCOLO EDIFICIO “ ,di cui è rilevante “L’ABSIDE A TRICORA”che, nell’ambito territoriale del Monastero Vivariense , è l’unica tra le forme architettoniche rimasta a dare una certa rilevanza storica ai luoghi di Copanello. Inoltre, manca la certezza del tempo in cui la chiesetta venne costruita , che secondo lo Jacopi risale al sec. VI°, mentre sulla targa si riporta la data dell’VIII sec. con particolare riferimento al sarcofago:“DOVE SI TROVA UNA SARCOFAGO IN PIETRA CON ISCRIZIONI IN GRECO (VIII SEC D.C.) “ . Devo convenire su quanto espresso dallo Jacopi in ordine al sarcofago sulla data del VI sec., perchè alla fine della guerra greco-gotica da parte dell’Impero bizantino fu iniziata la grecizzazione del meridione d’Italia, tra cui la nostra “Terra Bruzia”, cioè la Calabria. La nuova grecizzazione, nella nostra regione,dopo quella della Magna Grecia, denota ulteriori momenti di importanza storica sia per quanto riguarda la strutturazione sociale ed ecclesiastica , sia per quanto riguarda la religiosità. L’epoca indicatadallo Jacopi circa la chiesetta è stata condivisa da altri studiosi e comprende di conseguenza anche il sarcofago,rimasto ignoto sino all’anno 1954 , perchè coperto dai rottami degli stessi ruderi oggi affioranti. In questo anno venne riscoperto e lo Jacopi si rese interprete di alcuni graffiti in lingua greca incisi sulla lastra tombale.

La domanda di “fondo “, viene proposta con la frase seguente : “ CORRENTEMENTE IDENTIFICATA CON IL MONASTERO VIVARIENSE FONDATO DAL GOVERNATORE DI TEODORICO NEL 555. D.C “. La chiesetta di cui si discorre rappresenta una forma architettonica basilicale nelle sue modeste e piccole proporzioni ed in alcune planimetrie è rappresentata anche con il basamento del nartece. Il problema sta nel fatto che una chiesetta viene correntemente identifica con un monastero e secondo me sembra che a questo punto si è fuori dal rigo della storia, perché vengono comparate due realtà, delle quali ognuna ha una propria identità ben distinta. La chiesa è un luogo sacro e serve alla religione per il culto e l’evangelizzazione del popolo . Il monastero è un complesso di beni, compresa la chiesa , e ricorda le caratteristiche della “villa” del periodo romano e segue un proprio percorso. Cassiodoro poteva fondare un solo monastero,invece ne ha fondati due,e nel descriverli distingue l’uno e l’altro col toponimo del luogo, ove sono sorti; l’uno,il vivariense per la presenza dei vivai,viene istituito per la trascrizione e lo studio dei codici, l’altro accoglieva coloro che amavano la solitudine, la vita di anacoreta e il vivere secondo il “Vangelo”, che per il cristiano costituisce il codice della vita.

Il problema non solo è complesso perché si identifica una chiesetta con un monastero, ma ancora diventa più grave la definizione della piccola chiesa come chiesa del Vivariense , oppure come chiesa subalterna. Nell’uno e nell’altro caso si è fuori sempre dalla realtà. Il monastero vivariense pur avendo un fine culturale,per cui viene considerato accademia, è sempre ambito da solitari attratti da un senso cristiano della vita e, certamente aveva la sua chiesa oltre le celle. Io propenderei per la tesi che il monastero vivariense con la sua chiesa siano sorti non in riva al mare ma sul dorsale della collina, e ad una certa distanza dalla riva del mare, così come si deduce dalla miniatura contenuta in codice di Bemberga, che è indicativa ; inoltre negli studi di ricerca storica da me eseguiti non ho mai notato un monastero separato e distante dalla sua chiesa e viceversa. L’altra domanda è la seguente: perchè l’architettura della chiesa del Vivariense, come si evince dalla miniatura descritta, riportava temi che sono dell’arte romana ed occidentale ,mentre la chiesetta subalterna rappresentava un’arte tutta propria che fa sfoggio di temi di altra cultura di pertinenza greco-bizantina?

Anche il Sarcofago , come è iscritto in targa sfoggia incisioni di parole in lingua greca; ed ancor più nel suo interno, lato capezzale,v’era scolpita in rilievo una croce gammata. Sono certo che nei luoghi di Cassiodoro ed in riferimento alle sue costruzioni si debba parlare di arte occidentale dal momento che egli stesso fu un convinto e fervente assertore di una rinascita della civiltà romana. Suppongo e continuo a chiedermi: “ la chiesetta in riva al mare era forse un punto di riferimento o di orientamento come scalo di navi o di approdo e di partenza per coloro i quali,provenienti da Oriente o dalle Regioni Africane, fornivano la comunità monastica del Vivariense di testi sacri e profani da copiare e da tradurre ? Tutto ciò da me desunto trova conferma nella epistola del papa S. Gregorio Magno diretta al vescovo Giovanni proveniente da Lisso, dalla quale si deduce che lungo le coste di Squillace erano frequenti le comparse di Africani provenienti dalla Sicilia e di Orientali ,che si presentavano in veste di pellegrini richiedenti ordini sacri minori. Aggiungo che altri,invece, effettuavano viaggi per dar luogo ad atti di pirateria.

Soffermandomi sulla frase “FONDATO DAL GOVERNATORE DI TEODORICO”, devo sottolineare che “ la parola “GOVERNATORE “ non si addice ad un uomo esperto e profondo conoscitore quale è stato Cassiodoro in ogni parte dello scibile umano. Si tratta di una parola che ha avuto origine in periodo posteriore e più recente, rispetto ai tempi in cui visse Cassiodoro, il quale,invece, nel suo cursus honorum presso la corte gotica, ha dimostrato qualità eccezionali, andò oltre nei problemi, che prevenne e risolse con lungimiranza, come ho avuto modo di leggere e di constatare nelle sue opere. Ritengo che la parola latina più valida ed appropriata per ricordare Cassiodoro sia quella di“Magister” tramandata dalla civiltà romana ed in vigore ancora nel periodo gotico , cioè ai tempi di Cassiodoro, ed oltre .”Magister” non è parola inventata a caso, ma parola della storia che serve a denotare capacità ed attitudine e prontezza di riflessi nelle decisioni delle umane vicissitudini. Cassiodoro, perciò fu caro a Teodorico ed ai Goti, ma divideva l’uno e gli altri il credo religioso: Cassiodoro, era cristiano fervente, Teodorico ed i Goti, erano ariani inflessibili.

ALLA METÀ DEL SEC.XI SEC.IL MONASTERO DIPENDEVA DALLA METROPOLI DI REGGIO E NEL CORSO DEL XII SEC. FU ABBANDONATO . La prima parte della frase mi ricorda il titolo di un brano, riportato nel manoscritto del ” Brebion” scritto intorno alla metà del sec- XI,ed in cui si parla di un monastero di S. Martino de Skilax et Suberatou subordinato alla metropoli di Reggio Non riguarda purtroppo il S. Martino di Copanello ,che era scomparso ormai da secoli, ma l’esistenza di un altro monastero omonimo e per di più basiliano , che l’amanuense descrive con il titolo “monastero di S. Martino”, confermato anche nella platea dei beni appartenenti alla Certosa di Serra S. Bruno. La lettura del brano greco, nella esposizione del luogo fa cenno di una montagna detta S. Nicola, e nelle vicinanze dell’esistenza di un ruscello, nomato Sabuci. La montagna di S. Nicola ed il Monastero di S. Martino delimitano il confine di due territori, cioè quello di Badolato e quello di Isca. Essendo in (alta) montagna, il monastero poteva fungere anche da “stablon- Stàblon” (voce greca)e da stabulum,(voce latina) con significato di stalla, locanda ,fermata), oppure da “menw “meno” (voce greca) dalla radice indoeuropea “man” e da maneo (voce latina) con significato di fermarsi, sostare; dal verbo latino “maneo” deriva la parola “mansio” .

Non ritengo che il monastero oggi detto di Ischia abbia perso la propria identità storica per essere confuso con il S. Martino di Copanello. Entrambi i luoghi del S. Martino di Isca e del S. Martino di Copanello sono state due realtà diverse sia per portata storica, sia per funzione sociale. Inoltre la parte del declivio del promontorio di Copanello compresa tra il crinale detto “La Coscia” (da Coxa=pietra ) ed il ruscello del Lamia che lo divide dall’altro declivio di S. Maria de Veteris Squillacii,viene descritta con il toponimo di “Le celle di S. Martino dei Basiliani”, perchè divenuto territorio basiliano per la presenza del monastero di rito greco ricordato col titolo di “S. Maria deVetere Squillacio”, monastero principale in tutta l’estenzione orograficadel “Mons Monscius”.. L’attribuzione di un toponimo S. Nicola in territorio vivariense (suolo in latino) potrebbe derivare dalla presenza d un altro toponimo dello stesso nome di un fundus distante dalle Celle di S. Martino ”, non riconducibile alla montagna del S. Nicola di Isca, ma al San Nicola della protopapia di “Scallachio” cioè di Stalettì. La confusione dei due toponimi della montagna di S. Nicola di Badolato-Isca e del San Nicola di Scallachio è stata dannosa per il S. Martino di Copanello, che da inesistente ha dovuto sopportare il peso di una subordinazione della metropoli di Reggio.

Il titolo del brano del Brebion in cui si riporta la descrizione del monastero greco di Isca, genera effettivamente un po’ di confusione, in quanto mancante di chiarezza e di notizie dei due monasteri di Squillace e di Soverato,ma semplicemente sta significare che il monastero di cui si sta per trattare, cioè di Isca, si trova nella giurisdizione della diocesi di Squillace,e vicino a Soverato antica, piccolo centro presso il mare con il suo porto, per cui in tempi antichi derivò ad essa il toponimo di Paleporto o Paliporto. Per quanto riguarda la voce Skilax del Brebion , devo considerare ancora che in Squillace era esistente una chiesetta dedicata a S. Martino così come viene descritto in un atto di donazione da parte del Conte Ruggero al monastero della S. Trinità e di S. Michele di Mileto. L’atto, di cui si parla, riporta “ ecclesia Sanctus Martini in civitate Squillace”. Quindi è stato il S. Martino della città di Squillace , una dipendenza dell’abbazia della Ss.ma Trinità e non il S. Martino di Copanello. Dalla metropoli di Reggio dipendeva solo il s. Martino di Isca, mentre il S. Martino di Squillace, pur essendo subordinato alla diocesi di Squillace per territorio, veniva rappresentato da un monastero dipendente giurisdizionalmente da altra diocesi , cioè della diocesi di Mileto.