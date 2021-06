San Vitaliano 2021: processione in auto da Nord a Sud della città, messe nei quartieri a rischio

Nonostante la zona bianca ci sono delle prescrizioni che non sono cambiate. Tra queste il divieto delle classiche processioni che un tempo, come si suol dire , uscivano dalle Chiese per percorrere la città.

Tuttavia, perché il capoluogo per il secondo anno non resti ancora senza la processione del Santo Patrono, San Vitaliano, in queste ore, il Comune di Catanzaro, in particolare l’ufficio traffico dei Vigili urbani agli ordini del tenente colonnello Franco Basile e l’Arcidiocesi, retta da Monsignor Bertolone, stanno lavorando alla possibilità di svolgere la processione in maniera un po’ diversa.

San Vitaliano in processione in auto per tutta la città dai quartieri Nord fino al quartiere marinaro e Santa Messa nei quartieri a rischio

Il simulacro di San Vitaliano sarà posizionato su un mezzo scoperto e percorrerà la città. Ma la vera novità, anche un po’ rivoluzionaria, è che la statua del Santo, da nord a sud del capoluogo, attraverserà l’intera città di Catanzaro (verrà comunicato in seguito l’itinerario). La processione itinerante, senza fedeli a piedi al seguito, ma solo con un certo numero di auto, si concluderà in uno dei quartieri a rischio della città, dove insiste la parrocchia retta da don Giorgio Pilò e dove verrà celebrata la santa messa del 16 luglio 2021 alle ore 19.

La statua di San Vitaliano passerà dai luoghi simbolo di difficoltà e sofferenza della città, il cimitero, dove c’è la prima chiesa intitolata al Santo, i due ospedali cittadini, il carcere. Una processione che logisticamente proverà ad abbracciare tutta la città e simbolicamente mira ad unire un territorio che a volte appare sfilacciato e distante e non solo logisticamente. Il 16 luglio sia la festa di tutta la città.