Sellia, riparte la rete museale. Già tantissimi visitatori

Riparte la rete museale a Sellia e , come suole fare, attira già tantissimi visitatori con offerte diversificate di svago e di crescita culturale.

Quattro sono in tutto i musei attivi: a breve verranno gestiti anche dai volontari del servizio civile.

Si legge in una nota del Comune di Sellia: “Prima che la pandemia sconvolgesse le nostre vite e cambiasse le nostre abitudini a Sellia eravamo (miracolosamente) riusciti a mettere in circuito la nostra originale rete museale. Nel nostro borgo, infatti è attiva dal 2017 una originale rete museale denominata SMOSS, Sistema dei Musei e degli Opifici Storici di Sellia formata da 4 musei (Bambini, Scienza, Fumetti, Ecomuseo) e 4 Opifici Storici (2 Forni e 2 Frantoi edificati tra il 17.mo ed il 19.mo secolo). In soli due anni eravamo riusciti a portare a Sellia oltre 1500 bambini non solo a visitare i musei, ma anche a fare laboratori didattici. A Sellia in due anni erano arrivati visitatori da ogni angolo della provincia e dalla stessa città di Catanzaro.

Molti i bambini accompagnati dagli insegnanti per arricchire il proprio bagaglio culturale. Venendo appunto in un borgo di 500 abitanti che all’inizio della mia straordinaria avventura amministrativa non solo non aveva uno straccio di museo ma dove per una assurda scelta amministrativa per convincere associazioni e gruppi a venire a farci visita si elargivano generosi contributi e finanziamenti. Sostanzialmente pagavamo per vedere qualche visitatore. Ecco il nostro miracolo! Prima della pandemia tra Parco e Musei eravamo riusciti, grazie alle nostre intuizioni amministrative, a portare in tre anni nel nostro borgo oltre 20 mila persone. Paganti e felici. Una bella rivincita. Una fantastica rivoluzione di metodo e di prospettiva.

Dopo due anni difficili ritornano i visitatori bei nostri musei. Martedì scorso abbiamo avuto il primo gruppo e stiamo già ricevendo tante telefonate per avere informazioni su orari e costi e tante prenotazioni. Abbiamo ripreso visite e lavoratori didattici. Fra poche settimane, inoltre, partiranno i progetti di Servizio civile e avremo il personale necessario per tenerli aperti tutta l’estate. In attesa di questo programmato supporto noi amministratori stiamo vestendo anche i panni di guida turistica e di accompagnatori dei gruppi nel tour museale. Ovviamente a titolo volontario e gratuito. Come sempre, per far crescere, se possibile, sempre di più Sellia.”