Il 7 luglio 2021, alle ore 18, nella sala convegni del palazzo comunale a Catanzaro si terrà la presentazione del volume: “1929 volte giallorosso” scritto dal capotifoso storico Gianfranco Simmaco, ed edito da Titani Editori. Alla manifestazione interverranno calciatori, artisti, dirigenti sportivi e altre personalità del mondo della cultura e dello sport.

L’OPERA

Il tifoso Simmaco, molto conosciuto in città, racconta la sua storia nella storia. Anedotti, immagini, avventure ed emozioni vissute inseguendo il suo più grande amore, il Catanzaro calcio. Partite e gol che vanno dalla indimenticabile serie A alla maledetta serie C2. Storie di presidenti, giocatori, allenatori e personaggi che in 60 anni sono passati nella storia dell’Uesse e nella vita di Simmaco, anche lui ormai personaggio pittoresco per la Catanzaro sportiva che gli riconosce l’immendo amore per i due colori.