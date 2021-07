L’arte per riprendere la via della bellezza. Le opere in resina di Raffaele

Dopo i lunghi mesi di lockdown ed emergenza sanitaria, si inizia a tornare alla normalità e a respirare nuovamente profumo di arte.

Anche l’artista catanzarese Marco Raffaele torna a mostrare le sue originali creazioni in vetroresina, e giorno 5 e 6 luglio le esporrà proprio in una mini personale in occasione della festa di Santa Domenica a Caraffa.

A causa del Covid il giovane artista non ha potuto presentare le sue nuove creazioni in Italia, riuscendo a partecipare però ad alcune rassegne artistiche a Novagorad e Kirov in Russia.

Quella dei prossimi giorni, sarà una nuova occasione per presentare nel territorio le nuove opere create dal suo estro capace di plasmare forme e figure quasi magiche e oniriche, in grado di sorprendere ed emozionare. Per l’occasione l’artista catanzarese ha realizzato anche un dipinto raffigurante Santa Domenica che verrà esposto e messo all’asta.