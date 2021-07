Conclusa la sesta edizione della Rassegna Incontri d’Arte

In questi giorni, presso “ Crimasso Art Gallery” nel quartiere marinaro di Catanzaro , si è tenuta la sesta edizione della nota rassegna “Incontri d’Arte”. Questa iniziativa è stata curata dall’artista Angela Procopio e dal gallerista Crimasso.

Così come nelle edizioni precedenti, l’evento si è tenuto in collaborazione con “La Sfera”. Questa azienda è leader in Catanzaro per la realizzazione di cornici artistiche. Il titolare, Nicola Albano, è intervenuto ed ha sottolineato la sua felice collaborazione con questa iniziativa che si tiene da lunghi anni e che ha lasciato una traccia importante in seno alla promozione dell’arte a Catanzaro.

A presentare l’evento sono stati il giornalista, nonché appassionato d’arte, Arcangelo Pugliese . Ed il Prof. di Sociologia presso l’Università di Catanzaro Cleto Corposanto.

Cleto Corposanto ha evidenziato come l’arte sia un grande veicolo di promozione della cultura, così come un forte mezzo terapeutico per la cura dell’anima.

Il giornalista Arcangelo Pugliese, ha parlato dell’importanza del nostro Paese, che attraverso il Rinascimento, ha contribuito alla crescita della Bellezza nel mondo dando i natali ai più grandi dell’arte moderna.

“Il nostro Paese – egli ha sottolineato – è il più bello, ricco ed interessante al mondo per il suo patrimonio artistico-culturale. Sta a noi prenderne coscienza e farne volano di crescita e sviluppo culturale ed umano”.

Per di più ha elogiato tutti i partecipanti all’esposizione per le loro doti tecniche incoraggiandoli a continuare lungo questo interessante cammino di crescita artistica.

Infine ha invitato gli stessi a non mollare, aldilà di qualsiasi riconoscimento dei singoli o della società civile. “Prima di tutto si dipinge per sé stessi” – egli ha evidenziato. E’ importante concedersi delle emozioni per poter continuare a vivere questa nostra esistenza con coraggio ed in pienezza”.

La brava insegnante Angela Procopio ha messo in evidenza che la rassegna “Incontri d’Arte” è nata a Catanzaro per sostenere e dare la giusta vetrina ai tanti allievi che seguono i corsi. Per di più ha elogiato tutti gli allievi per la passione con la quale seguono questa scuola d’arte.

Inoltre, ha ringraziato tutti i numerosi convenuti all’evento.

“Sono fiera dei miei allievi” – ella ci ha tenuto a sottolineare – “per l’amore con il quale si sono avvicinati all’arte. La loro crescita artistica ed umana è sotto gli occhi di tutti. I loro lavori parlano con la voce del cuore; di chi si è avvicinato al bello con impegno e passione”.

Per l’occasione, il gallerista nonché artista Crimasso, ha concesso di mettere in mostra diverse sue opere, ed ha invitato i convenuti, e quanti lo desiderano, alla seconda parte della rassegna “Incontri d’Arte” che sarà inaugurata, nella stessa sede, in via Amerigo Vespucci n.17 il prossimo 17 luglio alle ore 18,00. Tutti sono chiamati a partecipare.