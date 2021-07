“Il Mercante in fiera calabrese” di Luca Viapiana in mostra sul lungomare di Montepaone

Omaggiando la sua Terra con quaranta opere raccolte in un mazzo di carte da gioco, Luca Viapiana documenta un immenso patrimonio umano in cui ognuno può ritrovare un pezzetto di sé. Ne vien fuori una Calabria viva e piena di storie, vogliosa di avventurarsi per il mondo con occhi curiosi e animo sognante. Dal 10 luglio al 27 agosto il Mercante in Fiera Calabrese farà tappa in quel di Montauro, offrendo l’opportunità di godere la vista di uno spaccato di vita, tradizioni, e storia calabresi, secondo il genio ed estro creativo dell’artista catanzarese. il lungomare di Montauro sarà così, per la stagione estiva, una galleria d’arte a cielo aperto, incastonando le carte de “Il mercante in fiera calabrese”, in una cornice suggestiva di un mare stupendo.

La mostra fa parte del PANTA Festival di Arte e Cultura, rassegna organizzata e ideata dall’assessorato al turismo del comune di Montauro,. Iniziativa fortemente voluta per valorizzare il territorio, le espressioni artistiche locali ed incentivare un volano turistico culturale.