Si rialza il sipario del teatro Comunale, domani e lunedì in scena “Confusioni” di Alan Ayckbourn

Uno spettacolo che segna il ritorno sulle scene e nello stesso tempo consente di respirare un po’ di agognata normalità all’insegna della passione per il teatro.

Il sipario si alza sulle tavole di un palcoscenico speciale perché è pronto ad abbracciare l’emozione di tanti ragazzi e ragazze, attori e attrici che hanno lavorato sodo, senza temere nemmeno la barriera di uno schermo ha potuto segnare le distanze fisiche ma non quelle emotive.

Perché il teatro è prima di tutto emozione. E così finalmente – domenica 11 luglio alle 18 (in tempo per vedere la partita dell’Italia agli Europei) e lunedì 12 luglio alle 20.30 – si torna a contatto con il pubblico con “Confusioni” di Alan Ayckbourn: in scena gli allievi e le allieve del TeatroLAB, la scuola di teatro per adulti e bambini in collaborazione con Teatro Incanto e Cinema Teatro Comunale.

Con la direzione artistica di Francesco Passafaro sarà possibile assitere alla messa in scena di un testo composto da quattro atti unici, legati da un filo sottile ma fortissimo: un lavoro dall’umorismo un po’ assurdo – sebbene elegante – modellato nell’ambiente dell’Inghilterra piccolo borghese che l’autore scandaglia attraverso i suoi vizi ed i suoi tic quotidiani.

“E’ stato davvero complicato riuscire a organizzarlo nell’anno della pandemia e del Lockdown ma i ragazzi dell’Academy, il corso avanzato del TeatroLAB – 2 ore fuori dal mondo, hanno comunque lavorato sodo e hanno fatto un lavoro di regia, di scelta costumi, di immaginazione della scenografia – afferma il direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro –La portiamo in scena dopo un anno di assenza dal palcoscenico, ma siamo certi che il nostro pubblico vorrà sostenerci ed essere presente alla primissima produzione del TeatroLAB con il Teatro Incanto”.

L’ingresso allo spettacolo è compreso nell’abbonamento alla stagione 2019, previa prenotazione del posto.

Spettacolo di fine anno accademico del TeatroLAB, è con: Alessia Brogneri; Marinella Bruno; Francesca Romana Cirillo; Daniela Fazio; Silvia Frustaci; Gerarda Golfieri; Federica Mauro; Carmen Mirarchi; Anna Palmese; Mario Scozzafava; Rita Sia; Chiara Silvestri; Marco Trocino; Giulia Capano.

Con la partecipazione straordinaria di: Michele Grillone e Francesca Guerra. Un ringraziamento particolare va agli insegnanti: Francesca Guerra; Elisa Condello; Rosario Raffaele; Sergio Passafaro; Michele Grillone