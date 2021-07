Un catanzarese nel film di Pupi Avati sulla vita di Dante

C’è anche un catanzarese nel nuovo film di Pupi Avati sulla vita di Dante Alighieri prodotto da Duea Film con Rai Cinema, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche da 01 Distribution non appena termineranno le riprese. Si tratta di Rino Rodio, comico locale della coppia Giulio & Rino, che già da qualche anno ha iniziato a collaborare in diverse produzioni cinematografiche. Suona strano, un catanzarese nel film del fiorentino Dante Alighieri, eppure proprio nei giorni Rodio ha preso parte alle riprese del film a Spoleto: “Quando ho ricevuto la chiamata di Pupi Avati per partecipare al film sono rimasto sorpreso – ha raccontato – all’inizio pensavo fosse uno scherzo del mio amico Giulio ma poi quando ho capito che non lo era sono rimasto spiazzato, durante la telefonata mi sono rivolto al maestro dandogli del tu, del lei, del voi, ero troppo emozionato!”

E nel film, che narra la vita del poeta raccontata da Boccaccio, dove tra gli interpreti ci sono Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Alessandro Haber e tanti altri, Rino Rodio interpreta il marito di Beatrice: “La proposta del registra mi ha lasciato senza parole, mai avrei creduto di poter avere una parte del genere, così dal nulla, sono ancora incredulo – ha spiegato Rino – partecipare attivamente alle riprese è stata una bellissima esperienza, non capita tutti i giorni di poter stare su un set del genere, immerso nell’atmosfera medievale e indossando dei costumi di scena meravigliosi.”

L’emozione e la soddisfazione del comico catanzarese è alle stelle, la prima parte delle riprese è andata e adesso è pronto a mettersi in gioco per la seconda.