Per San Vitaliano, ingresso gratuito alla mostra “Chagall. La Bibbia” al San Giovanni

Grazie alla Fondazione Cultura e Arte, venerdì 16 luglio tutti i visitatori potranno godere di una giornata a ingresso gratuito alla mostra “Chagall. La Bibbia”, ospitata nel Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro con Arthemisia. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 17 alle ore 20.30.

Per la Festa del Santo Patrono, un’occasione unica per conoscere uno degli aspetti più intimi della vita del grande artista russo, il suo rapporto con la religione ebraica e la sua personalissima maniera di rileggere, in chiave pittorica, il messaggio biblico.

A cura di Domenico Piraina, la mostra “Chagall. La Bibbia” vede esposte 170 opere grafiche di Marc Chagall ed è corredata da un ampio apparato didattico sui temi chagalliani e biblici, sull’ebraismo in Calabria e sulle influenze dell’arte ebraica sulla cultura contemporanea.

In mostra sono anche presenti le opere dei due celebri artisti contemporanei Max Marra e Antonio Pujia, a completamento di un percorso ricco e del tutto inedito.

L’esposizione è realizzata grazie al contributo della Regione Calabria, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e con il fondamentale contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele, grazie a cui tutte le scuole del territorio catanzarese possono usufruire dell’ingresso gratuito alla mostra.